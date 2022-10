Emotivo encuentro de actores de Volver al futuro en la Comic Con 2022

Si ves a dos superhéroes que se saludan al cruzarse, a Beetlejuice haciendo fila delante de ti en la cafetería, a decenas de personas esperando su turno para saludar a su dibujante o actriz favoritos, o si vislumbras un mercado de espadas láser jedi al final del pasillo, muy posiblemente te encuentres en la feria Comic Con de Nueva York, que este jueves abrió de nuevo sus puertas.

En el recinto ferial Jacob Javits, a orillas del río Hudson, se espera que alrededor de 200.000 personas visiten la colosal feria de este año, que intenta dejar atrás lo peor de la pandemia, que forzó el cierre durante dos años y que en la pasada edición obligó a los organizadores a reducir el número de visitantes a 150.000.

MENOS FAMOSOS, PERO MÁS GENTE QUE EN SAN DIEGO

Aunque San Diego (California) sigue siendo la meca de las ferias Comic Con, con la presencia de las caras más famosas de las series de ciencia ficción y fantasía más vistas o los anuncios más sonados del cine y de la pequeña pantalla, Nueva York se ha convertido en la feria pop más visitada del país. Aún así, esta edición también cuenta con algunos rostros conocidos como los actores Michael J. Fox y Christopher Lloyd, de la saga "Regreso al Futuro", Oscar Isaak de "Ex Machina" o Sebastian Stan de "Infitiny War", entre otros muchos que participan en paneles o que estarán allí para firmar autógrafos o hacerse fotografías con sus seguidores más fervientes.



Y también artistas del cómic, como Arthur Adams, de "X-men y The Walking Dead" o Dan Mora de "Batman/Superman world finest 2022" que atienden a sus seguidores, firman autógrafos y venden sus trabajos. James, uno de los miles de visitantes, ojea a toda velocidad los cómics guardados en cajas de uno de los numerosos puestos de la feria y ya ha seleccionado una treintena que piensa comprar. "Siempre he sido un fanático de Sub-Mariner, así que siempre que veo cómics en los que aparece y no los tengo los agarro. También me gustan los Simpson y los cómics de ese estilo", explica a EFE en los pasillos de esta feria, epítome de la cultura pop.



El paso del tiempo ha dejado ver la huella en Marty McFly, su lucha contra el parkinson hizo que este encuentro con el Doc, fuera mucho más emotivo en la Comic Con 2022 de Nueva York.



No es la primera vez que se reencuentran, Regreso al Futuro es una de las películas que marcaron una generación, Christopher Lloyd es puro carisma a sus 83 años y Michael J. Fox, es un ejemplo desafiando con orgullo al parkinson.