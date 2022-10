Visa americana: los errores que hay que evitar al solicitarla

Para tramitar la visa de Estados Unidos, el primer paso es llenar un formulario DS-160 en línea con los datos personales y el motivo del viaje. Estos son algunos de los errores más comunes a la hora de solicitar la cita para el viaje.

El Formulario DS 160 es un documento online que representa el primer paso para tramitar una solicitud de visa americana no-inmigrante B1/B2.

Es un formulario que los extranjeros pueden complementar electrónicamente con su información y datos personales por si el motivo de viaje a Estados Unidos es por turismo, por negocios, por tratamiento médico, visita a familiares y amigos.



Existes varias razones por los que se puede retrasar la solicitud, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos rechazó en el 2020 más de 4 millones de visas temporales y de no inmigrante. Más de 2.1 millones de las visas rechazadas fueron de turista.

Errores que debes evitar al llenar el formulario para la visa americana



1. No entender el Formulario DS-160

Deberá llenar el formulario con información verdadera; el cónsul se basa en estos datos para decidir si otorga la visa o no. Se podrá activar el traductor y pasarlo al español, esto será de ayuda para que no cometer algún error.



2. Errores de ‘dedo’ en el formulario

Durante el 2019, la Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer los errores más comunes al llenar el formulario. El 60% de las negaciones de visa fue por errores en el nombre, seguido por poner mal la fecha de nacimiento, un 10% por indicó mal su género y el último 10% por poner mal el número de pasaporte.



3. Información incompleta o imprecisa

Al momento de llenar el formulario DS-160 éste indicará si hace falta algún campo por llenar, pero no avisará por falta información detallada, es el caso de dónde se quedará, ubicación del sitio y hasta el código postal. Además de tener en claro el itinerario y tener a la mano el número de pasaporte.



4. Falta de certeza del regreso al país de origen

Éste dato es uno de los principales que se toma en cuenta para saber si se otorga o no la visa: el solicitante deberá comprobar que regresará a su país y afirmar que no se quedará a formar una familia ni mucho menos a trabajar sin permiso legal.



5. No estar preparado para la entrevista

Las respuestas que proporcione en el formulario DS-160 serán las que pregunten en la entrevista, de existir contradicciones, podrían negar la visa. Recuerda bien su información.

Preguntas frecuentes en la entrevista



¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

¿Con quién viaja?

¿Cuál es el motivo de su viaje?

¿Tiene familiares en Estados Unidos?

¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza?

¿Quién pagará los gastos de su viaje?

¿Dónde se hospedará?

¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?