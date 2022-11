Visa americana: ¿Cómo renovarla en el menor tiempo posible?

En los últimos días, la Embajada Americana en Bogotá informó que habrá una serie de cambios con respecto al trámite de la visa turista. Y es que el proceso se ha hecho bastante congestionado por las medidas que se tomaron ante el Covid-19.



Es por ello que la Embajada, en sus redes sociales, publicó que en las próximas semanas habrá nuevas citas para aquellos que quieran renovar su visa de categoría B1y B2. De igual manera, si ya tiene una cita agendada puede encontrar una fecha más reciente.



¿Cómo renovar su visa B1 o B2 en el menor tiempo posible?



Por su parte, para encontrar una cita disponible debe entrar a la página de la Embajada y allí seguir el proceso para agendar la cita de su visa. Puede entrar en esta página: https://ais.usvisa-info.com/es-co/niv

Según el ente: “Todos los pagos de la tarifa de solicitud de visa de no inmigrante realizados a partir del 1 de octubre de 2022 son válidos durante 365 días a partir de la fecha en que se emite un recibo por el pago de la tarifa MRV. Los solicitantes deben agendar una cita para la entrevista o presentar una solicitud de exención de entrevista durante este período de 365 días”.



¿Cómo aplicar para la visa de no inmigrante americana?



En primer lugar, deberá llenar un formulario del gobierno de Estados Unidos que solo se puede llenar en esta página: https://ceac.state.gov/CEAC.



Luego tendrá que seguir los siguientes pasos:



*Crear una cuenta de usuario en el sitio web: https://co.usembassy.gov/es/visas-es/.



*Ingresar la información del solicitante para completar el registro



*Colocar el número de confirmación del formulario DS-160 para los solicitantes de la visa



*Proporcionar una dirección o la ubicación donde quiera recibir los documentos de la sección consular.



*Pagar las cuotas de solicitud de visa no inmigrante



*Concertar una cita en la sección consular



*Asistir a la cita



*Tras la entrevista, siga las instrucciones suministradas por el consulado o consulte en la página web el estatus de su visa.