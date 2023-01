Visa a Estados Unidos: ¿Cómo sacarla en Colombia en 2023?

En caso de que esté planeando viajar a Estados Unidos en 2023, tiene que tener en cuenta que para entrar al territorio de ese país debe contar con una Visa la cual se debe encontrar vigente.



Es por ello que es probable que necesite renovar o expedir por primera vez este documento, un proceso que suele ser bastante largo, por lo que se recomienda empezar a tramitarlo lo antes posible.



Es por ello que acá le damos a conocer los requisitos y el valor que cuesta la expedición de la visa americana.

Requisitos



En primer lugar, para solicitar el documento debe determinar el tipo de visa requerida para viajar a Estados Unidos. Está la visa para no inmigrante, la cual es otorgada de manera temporal (es decir por turismo, tratamiento médico, negocios, estudios y demás).



Luego, debe completar el formulario de solicitud de visa en línea DS-160, el cual se diligencia en este enlace: https://ceac.state.gov/CEAC. Cada persona debe llenar el formulario.



Tras llenar el formulario, los siguientes pasos es programar la cita con la sección consular, pero antes debe hacer estos pasos:



*Crear una cuenta de usuario



*Agregue la información del solicitante para completar el registro



*Ingresar el número de confirmación del formulario DS-160



* Seleccione una ubicación donde desea recibir el documento



*Pague la tarifa de solicitud de visa no inmigrante



*Programe la Cita con la sección Consular



*Asista a la cita



Precios de la Visa 2023



El precio de la visa no inmigrante cuesta 160 dólares, lo cual significa unos 790 mil pesos colombianos. Esta tarifa aplica para estudiantes, médicos, periodistas o visitantes de intercambio.



Por su parte, dependiendo de la categoría de la visa que pida (trabajador temporal, persona transferida de una empresa, atletas, artistas y trabajadores religiosos), este documento puede llegar a costar unos 940 mil pesos mientras que la visa de categoría de prometido o cónyuge está en un valor de 1.300.000 pesos.