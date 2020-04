Vis a vis regresa: cinco cosas que debe saber sobre ‘El Oasis’

Vis a vis ha anunciado su vuelta a las pantallas. La serie española que cautivó al mundo llegará a su quinta temporada con ‘El Oasis’, el golpe final de la aclamada producción. En esta entrega se podrá ver el desenlace de Macarena y Zulema, las máximas representantes de la historia.



Para lo anterior, es necesario tener en cuenta cinco aspectos que dejó la cuarta temporada. Recordemos que todo terminó en un motín dentro de Cruz del Norte, situación en la cual las presas manifiestan su malestar con el sistema opresivo dentro de la cárcel. Precisamente ‘El Oasis’ llega para aclarar lo sucedido.

No es un spin-off



Según anunciaron los mismos creadores y directores, ‘El Oasis’ se define como la quinta temporada de la serie. No es un spin-off, historia aparte derivada de la original, como sugería algunos portales y espectadores,



La Cruz del Norte culmina su participación



Esta nueva serie narra los acontecimientos sobre el último atraco de Macarena y Zulema, motivo por el que se deja de lado la prisión. Todo se desarrollará en el Hotel El Oasis.



Personajes



Al final de la cuarta temporada se ve claramente el desenlace de cada una de las presas, cada una en actividades muy propias. Para esta quinta temporada, los creadores mantendrán a Goya, única presa que se verá dentro del hotel.



Cameos importantes



Goya es fija pero no la única que se verá en pantalla. Algunos personajes aparecerán de forma breve a lo largo de la historia para la emoción de los fanáticos. Entre los confirmados están: Jesús Castejón (Damián Castillo), Ramiro Blas (Sandoval), Georgina Amorós (Fátima) y Alba Flores (Saray).



La pareja explosiva: Maca y Zulema



‘El Oasis’ permitirá que ambas mujeres estén en el mismo bando y formando una pareja para el recuerdo. Además contarán con el protagonismo total, que en ediciones anteriores no tuvieron.