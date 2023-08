Nicolás Arrieta abofeteó a La Liendra con una cartilla infantil, VIDEO

Los influenciadores colombianos Nicolás Arrieta y ‘La Liendra’ se irán a los golpes en un ring de boxeo como lo anunciaron desde el pasado mes de octubre de 2022.



Ambos creadores de contenido tendrán su pelea el 1 de septiembre en el Royal Center de Bogotá, pero antes del esperado evento, ambos no se aguantaron y se fueron a los golpes en el evento de promoción.



Los influenciadores se vieron cara a cara en las últimas horas y fue allí cuando Nicolas Arrieta cogió una cartilla infantila y con ella le dio una cachetada a ‘La Liendra’.

En respuesta a la cachetada, ‘La Liendra’ le respondió con otros golpes, mientras personas del staff los empezaron a separar. Ambos se cruzaron varios insultos, pero sobre todo se le vio ofendido al quindiano, mientras que Arrieta solo se reía.



El video se hizo viral en redes sociales y mucha gente desde ya ha tomado su favorito.



La cartilla infantil no fue casualidad ya que fue uno de los temas que inició la enemistas entre ambos, luego de que Arrieta mandara a leer a ‘La Liendra’ y señalara que no tiene estudios.



Vale señalar que en el evento denominado ‘King of the Ring’ también se pegarán famosos creadores como Herrera, El Gómez, La Piquiña, Sebastucho, Diego Neira y Cristian González.