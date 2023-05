‘Epa Colombia’ se emborrachó e hizo escándalo en plena calle de Bogotá

‘Epa Colombia’ es sin duda una de las influencers más polémicas del país por sus constantes acciones y comentarios fuera y dentro de las redes sociales y que se hacen tendencia.



En esta ocasión, la empresaria se volvió viral en las últimas horas pues tras intentar un mensaje de aliento a sus seguidores y compradores por el día del trabajo, terminó borracha y gritando en la calle de un exclusivo barrio de Bogotá.



La influencer empezó el festivo grabando unos vídeos para promocionar sus keratinas y mientras hacía eso se iba tomando un par de cervezas, pero con el pasar de las horas, la influencer empezó a ponerse cada vez más animada y terminó colocando música.

“Sin odios, sin rencores, todos vamos por un mismo objetivo de salir adelante, luchar, guerrearla. No nos pongamos a pelear. Cómpreme la keratina, a partir de mañana haga el pedido y chimba”, decía en su video.



Sobre la medianoche cuando todos estaban dormidos, salió de su edificio para que le llevaran más trago y al parecer el domiciliario no tenía su dirección exacta por lo que salió a un parque cerca a su casa y comenzó a gritar para encontrarlo.



Ante el video muchos fans y seguidores opinaron sobre el comportameinto de ‘Epa’: “Esa mujer esta es mal de la cabeza”, “Dios mío, lo que es Yina y esta si no tienen arreglo”, “Pero la gente sí sufre si ella es feliz, así déjela Yina Calderón hace lo mismo y quién dice algo”, se puede ver en algunos comentarios.