Dhasia Wezka denuncia acoso en las calles de México

Dhasia Wezka, la reconocida youtuber, instagramer y presentadora de MTV, compartió en sus redes sociales el relato del acoso que vivió en las calles de México.

Entre lágrimas, la joven mexicana contó que un hombre la siguió por las calles de la Ciudad de México cuando ella sacaba su perro a pasear y luego se le acercó para decirle cosas.

Según relató, ella se sintió muy asustada por lo que le dijo esta persona y se escondió hasta que otra mujer se le acercó y la ayudó a calmarse.

Así fue su relato

“Un hombre me empezó a seguir, se cruzó conmigo y se me acercó. Me empezó a decir 'dame tu teléfono, ¿no quiere ser hostess? le dije ' no, gracias'. Me intentaba agarrar la mano y me insistía diciendo 'dame tu teléfono, te conviene'. Me bloqueé", dijo.