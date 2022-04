Hasta en Bolivia: ataque a machete de hinchas de Cali a los de Junior

La violencia entre hinchas de los equipos colombianos superó las fronteras. La barbarie se presentó esta vez en Cochabamba, Bolivia, pues en ese país se encontraron hinchas de Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, ya que ambos equipos jugaron este jueves, en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.



Terror se vivió en la terminal de buses de Cochabamba, pues allí aficionados del Junior se desplazaban a Santa Cruz, para asistir al partido con Oriente Petrolero; mientras que los azucareros se dirigían a La Paz, para presenciar el juego contra Always Ready.



Momentos de angustia, pues los hinchas del Cali atacaron a los de Junior con machetes y puñales, sin importar las condiciones de los seguidores del tiburón. “Ellos eran muchos, nosotros pocos, entre ellos, una mujer embarazada. Tenían armas y nosotros, no, pero nos hicieron correr”, contó un hincha de Junior a Bolivisión.



“Había gritos y miedo porque de la nada levantaron machetes. Eran dos bandos de colombianos. Un grupo estaba sentado y el otro grupo vino de la nada a agredirlos. Empezaron a gritarse y un grupo ya estaba alzando los machetes. El otro grupo, que no tenía casi nada, empezaron a escapar”, contó una trabajadora del terminal de Cochabamba.



El saldo fue de dos heridos y once detenidos, que serán deportados en las próximas horas por las autoridades bolivianas.