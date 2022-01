Minsalud impone fuertes restricciones a los viajeros de cruceros

A partir de la fecha y por la rápida propagación de la variante ómicron en el mundo, los viajeros mayores de 18 años que lleguen a Colombia en cruceros deben tener al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 y presentar una prueba PCR negativa, informó este viernes el Ministerio de Salud.

"Los viajeros de 18 años y más que ingresen al país por vía marítima a través de cruceros, independiente del tiempo que permanezcan en

Colombia, deben presentar el certificado o carné de vacunación con el esquema completo o por lo menos con el inicio del esquema", dijo la cartera de Salud en un comunicado. La medida se tomó "considerando la aceleración de casos" debido a la propagación de la variante ómicron, que ha provocado brotes en cruceros internacionales donde las personas no guardan el distanciamiento físico y las actividades de ocio dan lugar a mayor relajación de la protección.



"Dada la transmisión que se puede dar con mayor probabilidad al interior de los cruceros, los viajeros que ingresen a Colombia deberán presentar ambos requisitos", puntualizó la información. Las autoridades sanitarias de Colombia detectaron el pasado 20 de diciembre los primeros tres casos de la variante ómicron de la covid-19 en viajeros que llegaron de Estados Unidos y España.



Igualmente, todos los viajeros internacionales, sean colombianos o no, de 18 años o más que pretendan ingresar al país, deben presentar la prueba PCR con resultado negativo, expedido con antelación no mayor a 72 horas antes de la hora y fecha de embarque. Estas medidas también aplican para la tripulación que, al igual que los viajeros, deberán diligenciar el ingreso al momento de entrar a Colombia.



"En el caso que la persona presente síntomas asociados al covid-19 durante el viaje en el crucero, se lo debe reportar a la tripulación, así como abstenerse de desembarcar en Colombia si se presentan síntomas respiratorios, si es sospechoso o tuvo contacto con un caso confirmado de covid-19, o si fue objeto de cuarentena en la embarcación", puntualizó el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández. Hasta el momento, el país acumula 129.901 fallecidos porvid-19 asos, de los cuales permanecen activos 30.710.



EFE