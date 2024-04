Pilas: vía Bogotá a Villavicencio estará cerrada el viernes 5 de abril

La vía que conduce desde Bogotá hasta Villavicencio, es una de las principales carreteras transitadas por turistas y transportadores entre la capital del país hacia el departamento del Meta.



Esta vía que no puede ser transitada por ciclistas en gran parte de su recorrido debido a los túneles que la conforman, se habilitará este viernes 5 de abril de 2024, para que miles de pedalistas puedan recorrer desde Bogotá hasta la capital del llano, en el marco de la celebración de los 184 años de Villavicencio.



Según informaron las autoridades, con motivo de este evento ciclístico, la vía permanecerá cerrada durante gran parte de la jornada.

La denominada Travesía Ciclística Bogotá - Villavicencio genera que se cierre total la vía entre las 6:30 a.m. y la 1:30 p.m. del próximo viernes 5 de abril de 2024. Durante este tiempo, miles de deportistas de Bogotá y varias partes de Colombia tendrán la oportunidad de recorrer los túneles y puentes que, normalmente, no se encuentran autorizados para el paso de ciclistas.



En una iniciativa de la Alcaldía de Villavicencio, este evento iniciará a las 7:00 a.m. en el kilómetro 1 del corredor concesionado con destino a la capital del Meta, por el túnel Boquerón. No obstante, desde las 5:00 a.m. los ciclistas se darán cita en este punto para alistar el recorrido de más de 80 kilómetros.



La recomendación que hacen las autoridades correspondientes a los usuarios del corredor vial, es tener en cuenta los horarios establecidos del cierre total de la vía, para que puedan desplazarse entre las poblaciones sin generar mayores afectaciones. Así mismo, si requiere movilizarse de manera urgente, deberá hacerlo por las vías alternas.



En cuanto a los ciclistas que participarán, tenga en cuenta que el recorrido no es una competencia y se harán tres paradas de agrupamiento del pelotón. La primera en el sector conocido como Abasticos, después en el kilómetro 44 antes del tunerl Renacer y finalmente en el caserío de Pipiral.