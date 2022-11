Verstappen dominó en Abu Dhabi y obtuvo la última carrera del año

La temporada 2022 de la Fórmula 1 tuvo su última carrera este domingo, en lo que fue una jornada llena de despedidas y de mucha acción en pista en donde se impuso el bicampeón del mundo Max Verstappen.



El neerlandés comenzó de la mejor manera el Gran Premio ya que tuvo una gran arrancada y de ese momento hasta el final soltó la punta solo por un par de vueltas ya que tuvo que parar en los pits.



Por su parte, Sergio Pérez partió también de buena manera y pudo mantener el segundo puesto por delante de Charles Leclerc en el tramo inicial de la válida.

Detrás iban los Mercedes, pero poco pudieron hacer con los Ferrari y los Red Bull que se fueron alejando de a poco ya que no sufrieron con la degradación con los neumáticos. Igual, Lewis Hamilton casi va al roce con Carlos Sainz por lo que tuvo que salir por fuera de la pista y allí su monoplaza saltó por lo que daño el piso del auto.



Para la mitad de la carrera y tras la primera parada de la mayoría de los pilotos, Leclerc empezó a subir ritmo mientras que Pérez comenzó a sentir mucha degradación de los neumáticos lo cual hizo que tuviera que parar otra vez.



Al hacer esto, el mexicano tuvo que remontar en las vueltas finales ya que varios de sus rivales optaron por solo hacer una parada. ‘Checo’ pasó a la mayoría, pero no pudo con Leclerc que le ganó el puesto en el subcampeonato.



Por su parte, Verstappen que llevaba una ventaja considerable se quedó con el triunfo y cerró el año con 15 triunfos en 22 carreras, la marca de victorias más dominante de toda la historia.



De esta manera, se pone fin a esta temporada y ya se piensa en la siguiente la cual comenzará a mitad de marzo de 2023 en Bahréin y en donde no estarán varios pilotos de la actual parrilla de la F1 como son Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher y Nicholas Latifi.