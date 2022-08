Anuncio de Venezuela para restablecer relaciones con Colombia

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este martes que, por orden del presidente Nicolás Maduro, establecerá contacto "de inmediato" con su colega colombiano, Iván Velásquez Gómez, para "restablecer" las relaciones militares entre ambas naciones.

"He recibido instrucciones del comandante en jefe de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), Nicolás Maduro, de establecer contacto de inmediato con el ministro de Defensa de Colombia para restablecer nuestras relaciones militares", dijo el jefe militar en la cuenta de Twitter de la Fuerza Armada.



Tanto Maduro como el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, habían adelantado que restablecerían en todos los niveles, desde la investidura de este último el pasado domingo, las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019 por las diferencias del chavismo con la Administración de Iván Duque.



Las declaraciones de Padrino, ofrecidas en el marco de un acto de entrega y recepción de viceministerios en el estado Lara, en el occidente venezolano, coinciden con el más reciente llamado de Maduro a su par colombiano de "reconstruir la hermandad" entre ambos países. Tras el acto de investidura de Petro, el mandatario venezolano felicitó al izquierdista y reiteró que le tendía su mano "para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y del amor entre los pueblos".



Colombia y Venezuela, que comparten una frontera de 2.219 kilómetros, no tienen relaciones diplomáticas desde que se rompieron el 23 de febrero de 2019 por orden del presidente venezolano, en medio de una escalada de tensiones con su par colombiano de entonces, Iván Duque, por el apoyo de este al líder opositor Juan Guaidó. Desde entonces, el Gobierno de Venezuela ha acusado a Duque de tener planes terroristas en su contra y emprendió una campaña militar en las poblaciones fronterizas para combatir a los "tancol", un acrónimo inventado por ellos que no hace referencia a ninguna banda en específico y que significa "terroristas armados narcotraficantes colombianos".