Valverde desveló el secreto de su rendimiento desde hace dos décadas

Alejandro Valverde le dijo adiós al ciclismo durante la temporada pasada. El español terminó una exitosa carrera en donde acumuló 133 éxitos en sus veinte campañas como profesional en donde destaca su triunfo en el Mundial de ciclismo en 2018 y la Vuelta a España en 2009.



Además, ganó varias clásicas y monumentos como son sus cinco Flechas Valonas, cuatro Lieja-Bastoña-Lieja y sus triunfos en varias etapas de las grandes vueltas en donde destacan doce etapas en la Vuelta y cuatro en el Tour de Francia.



Ante esto, este próximo 27 de marzo se lanzará la cuarta temporada del ‘Día menos pensado’ en donde se contará la interna del Movistar en 2022 y cómo se vivió la última temporada de Valverde en su carrera.

No obstante, en el adelanto de la temporada, un detalle no pasó desapercibido. Y es que el español reveló un inesperado secreto y que fue motivo de su éxito en el World Tour.



En una de las partes, Valverde dice “Somos la hostia, si es que no puede ser. Con 42 años que voy a cumplir y aquí más picao que el copón. Y con mi recovery”, y allí señaló una cerveza.



Luego el ciclista explicó: “Me he quitado muchos caprichos, pero la cerveza no. Son dos cervezas al día. Me lo quité alguna vez, pero vi que mi rendimiento era igual, tampoco perdía más peso, digo no me va mal, pues lo mantengo”.



Además, aseguró que pese a su consumo de cerveza “mis días de entrenamiento no han bajado”.



Cabe señalar que esta temporada de la serie tendrá un componente bastante emotivo ya que habrá un capítulo especial que se dedicará a la última carrera del ‘Bala’ que fue el Giro de Lombardía en octubre de 2022.