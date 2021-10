Le robó el corazón a sus seguidores en los olímpicos y ahora se casa

Valentina Acosta se robó el corazón en los colombianos al ser la primera atleta en debutar en los Olímpicos de Tokio, unas justas particulares por la pandemia. Su belleza fue motivo para que el tiro con arco fuera motivo de seguimiento particular durante la competencia. La risaraldense cayó decorosamente en los dieciseisavos de final del torneo cayendo 6-4 contra la británica Sarah Bettles.



Acosta, de 21 años, fue campeona del mundo júnior en 2019 en Madrid y esta semana descrestó a sus fanáticos en el mundo entero, aceptando una particular propuesta de matrimonio.



La también influencer compartió un video en el que muestra la manera en cómo su joven novio le pidió matrimonio en medio de un festival musical llamado ‘Electric Daisy Carnival’ que se realizó en Las Vegas.



“¿Cómo es que un día decidiste enviarme un mensaje porque me encontraste en YouTube, un día decidí responder al azar tu mensaje y ahora estamos aquí, listos para estar juntos por el resto de nuestras vidas? Y más, aún, porque para siempre no es suficiente”, dice parte del mensaje escrito por la deportista y el cual va dirigido a Jerry Tran, su pareja.

“Todos los días me haces cada vez más feliz y espero poder hacer lo mismo por tí. Hace más de un año nuestros cuerpos físicos se encontraron, pero nuestras almas han estado conectadas desde siempre. Ahora es el momento de seguir creciendo juntos y lograr nuestros sueños, disfrutar de la vida y construir juntos nuestro futuro. Te amo por siempre”, finalizó la arquera.