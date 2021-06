Conozca los horarios y megacentros de vacunación contra Covid en Cali

Una de las estrategias que adelanta la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Salud Pública y en articulación con las diferentes Empresas Sociales del Estado-ESE, es el servicio de vacunación contra la covid-19 en los megacentros habilitados.

Además de los diferentes puntos de vacunación dispuestos por las IPS, los megacentros están ubicados en sectores referentes de la ciudad, cuentan con la infraestructura necesaria, el personal idóneo y los elementos y biológicos para inmunizar a la población priorizada en el Plan Nacional de Vacunación, que se encuentra en la etapa 2, para adultos mayores de 60 años y talento humano en salud inscrito en la plataforma Pisis del Ministerio de Salud y Protección Social.



'Cali se vacuna por la vida’ y la responsabilidad es de todos. Si es adulto mayor de 60 años, tiene algún familiar, amigo o conocido que esté en este rango de edad, recuerde que pueden aplicarse la vacuna contra la covid-19, una dosis de esperanza que encontrará en los megacentros de la ciudad.

Horarios en megacentros



Lunes a sábado - De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

- Plazoleta Jairo Varela.



Lunes a sábado - De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- La 14 de Calima.

- IE Luis Carlos Rojas (Barrio Primero de Mayo).

- Coliseo El Pueblo.

- Universidad Javeriana.



Lunes a sábado - De 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

- Estadio Pascual Guerrero.



Martes a domingo - De 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

- Coliseo José Arlen Carvajal (Barrio La Base).

- Polideportivo Cristóbal Colón.



Martes a domingo – De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- IE Nuevo Latir.

- Polideportivo Ciudad 2000.

- La 14 de Pasoancho.