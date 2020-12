Ministerio de Salud anuncia la fecha de vacunación contra covid-19

En días pasados, Colombia cerró el acuerdo con los laboratorios Pfizer y AstraZeneca para empezar con la vacunación contra el covid-19 el próximo año. El presidente, Iván Duque, informó que el país comprará 40 millones de dosis, con el objetivo de comenzar con el plan de vacunación en el 2021.

Ahora, este 21 de diciembre, el ministro de salud, Fernando Ruiz, informó que el país iniciará con la jornada de vacunación en el mes de febrero, luego de que llegue el primer lote de la vacuna.



"En febrero vamos a tener el primer grupo de vacunas que va a ser el de Pfizer y que son 1.7 millones de biológicos. En enero estaremos trabajando en el alistamiento, todo el plan que hay que hacer con los entes territoriales para ubicar los sitios y preparar los puntos donde se va a hacer la vacunación", dijo el ministro.



Asimismo, Ruiz explicó que la vacuna, en un principio, será para el personal médico y personas mayores de 80 años, luego vendrán las personas con comorbilidades.



"Todo este plan buscamos hacerlo en el 2021 y como ya anunciamos, no estaremos vacunando ni a los menores de 16 años ni a las mujeres embarazadas debido a que los estudios que hay sobre las vacunas, no cubren esas poblaciones de manera que no hay información suficiente para conocer el riesgo de esas personas", precisó