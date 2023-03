Urán tras la Vuelta a Cataluña: ‘Me encontré mejor de lo que esperaba’

Rigoberto Urán tuvo una gran participación en la Vuelta a Cataluña, pese a que era su primera carrera de la temporada 2023 en el World Tour.



Y es que el ciclista del EF Education firmó un nuevo Top 10 en una competencia de estas y a sus 36 años sigue vigente en el ciclismo mundial.



Claramente no fue fácil para Urán quien tuvo que luchar contra grandes nombres como Primoz Roglic, quien terminó ganando la general al igual que con Remco Evenepoel, Joao Almeida entre otros que terminaron por delante del colombiano.

No obstante, a Urán se le vio muy concentrado y pudo luchar contra corredores mucho más jóvenes que él y hasta en un momento los atacó hasta dejarlos atrás.



Pues bien, tras el final de la carrera, Rigo dio su balance y aseguró que pese a ser su primera carrera del año las sensaciones son muy positivas.



"La verdad es que me sentí bien, bastante bien para ser sincero y para ser mi primera carrera de la temporada. Además, sí me he encontrado mejor de lo que esperaba. Fue duro, pero vamos a ver qué tal", comentó.



Cabe señalar que el próximo reto del colombiano será la Vuelta al País Vasco, que se disputará del lunes 3 de abril al domingo 8 de abril y en donde el nacido en Urrao está inscrito.