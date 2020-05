Universidad Nacional aceptará pruebas saber para el ingreso

La Universidad Nacional de Colombia, una de las instituciones educativas más importantes del país, hizo un anuncio sobre el proceso académico e ingresos de estudiantes para el próximo semestre, que no gustó en algunas personas de la entidad, pero que beneficiará a miles de aspirantes.



Debido a la problemática que enfrenta el mundo por el covid-19, la institución pública ya no tendrá examen de admisión y aceptará estudiantes mediante la calificación en las pruebas saber (ICFES).

“La situación actual no permite realizar los exámenes que habitualmente se hacen por cuestiones de salud. Por eso estamos implementando este nuevo modelo, en el que se tendrá en cuenta el nivel académico del aspirante sin que esto implique otra prueba. La universidad no puede parar y consideramos que es la opción más justa para quienes quieren ingresar a la institución”, aseguró Mario Alberto Pérez, director de admisiones de la Universidad Nacional, en El Tiempo.



Cabe señalar que esta medida solo aplicará para los más de 40.000 aspirantes inscritos, ya que el proceso de inscripción ya terminó. De estos, se seleccionarán a los cerca de 6.000 nuevos estudiantes admitidos para el próximo semestre.



A quienes no alcanzaron a presentarla, y dado que no habrá un nuevo examen por motivos de salud, se tendrá en cuenta sus resultados en las pruebas Saber 11. Un tercer grupo, que no presentó examen de admisión ni se tiene información sobre pruebas de estado, se tomará en consideración su desempeño académico en el colegio.



Con información de El Tiempo Educación*