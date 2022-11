Un hombre intentó ingresar al New York Times sosteniendo un cuchillo

Durante las últimas horas, un hombre intentó ingresar al edificio en Manhattan donde está la sede del medio estadounidense ‘The New York Times’ sosteniendo un cuchillo y tratando de ir hasta la sección de Política del periódico.



Según el informe del Departamento de Policía de New York, el sujeto entró con el arma letal en una mano y en la otra un animal de peluche en la otra.



Sin embargo, la Policía aseguró que el hombre entregó el cuchillo a la seguridad del edificio y no hubo ninguna pelea en el sitio. De igual forma, mencionaron que llevaba un hacha también.

Luego del incidente, el hombre fue llevado a un hospital con tal de ser evaluado a nivel mental entre otras cuestiones.



Cabe señalar que el acontecimiento ocurre en una época en donde los periodistas en Estados Unidos se han convertido en blanco de la violencia en los últimos años.