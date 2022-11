Último día sin IVA 2022: en qué fecha se dará y lo que debe saber

Ante la negativa del Gobierno de Gustavo Petro de no hacerlo, finalmente el último día sin IVA fue aprobado para que se haga en los próximos días. Esta iniciativa pretende que las personas adquieran un grupo de productos que no tenga el Impuesto al Valor Agregado del 19%.



El aval para la realización de la jornada lo dio el propio ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo quien dijo que “son una buena alternativa. De hecho, ya había hablado con Fenalco sobre esta materia. Los Días sin IVA que estaban funcionando antes tenían, básicamente, productos importados y ese no es propósito de un beneficio tributario”.



¿En qué fecha se realizará?



Según lo mencionado por la congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, el día sin IVA de este año se realizará el 2 de diciembre así como se tenía planeado desde el gobierno de Iván Duque, presidente que decretó estas jornadas.



Artículos que se podrán comprar



De acuerdo a lo estipulado con respecto a estos días, se podrán comprar los siguientes bienes cuyo valor por unidad no alcance un número específico de Unidades de Valor Tributario (UVT). De igual forma, el beneficio solo será válido por la compra de tres unidades de estos productos:



*Vestuario (calzado y prendas de vestir)

*Complementos de vestuario (morrales, bolsos de mano, carteras, gafas de sol, sombrillas, pañoletas y bisutería)

*Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones

*Elementos deportivos

*Juguetes y juegos

*Útiles escolares

*Bienes e insumos para el sector agropecuario



Cabe señalar que el último día sin IVA que se realizó fue en el mes de junio y movió aproximadamente unos $7.48 billones de pesos entre todos los productos disponibles.