Luz entre tanta sombra: vacuna de covid-19 funcionó en animales

En el mundo se empezó a experimentar con animales para buscar una posible cura del coronavirus, que ya suma más de 100 mil muertes en todo el mundo.



Un equipo de científicos experimentó en un grupo de monos, ratas y ratones, que fueron contagiados con SARS-CoV-2, una vacuna que no evidenció efectos secundarios en los animales.

Los resultados de esta investigación se publican en el repositorio de artículos científicos bioRxiv, en el que los textos aún no han sido sometidos a revisión por parte de otros expertos. Los investigadores explican que han desarrollado un candidato a vacuna que introdujo anticuerpos neutralizantes específicos del SARS-CoV-2 en ratones, ratas y en primates no humanos. Estos anticuerpos neutralizaron diez cepas representativas del virus.



Esto -argumentan- apunta a una posible capacidad de neutralización del virus más amplia contra las cepas que circulan por todo el mundo. La inmunización con dos dosis diferentes proporcionó una protección parcial o completa a los macacos; la posterior vigilancia de signos clínicos, del índice hematológico y bioquímico o el análisis histopatológico en los animales sugiere que es segura.



La revista Science, en su apartado de noticias, se hace eco de este artículo y explica que los experimentos se hicieron con ocho macacos, a los que administraron las dos dosis diferentes de la vacuna. Tres semanas más tarde, los investigadores introdujeron el SARS-CoV-2 en los pulmones de los

monos a través de tubos en sus tráqueas y ninguno de ellos desarrolló la infección.



Los monos que recibieron la dosis más alta de la vacuna tuvieron mejor respuesta: siete días después de que los animales recibieran el virus, los científicos no pudieron detectarlo en la faringe o en los pulmones de ninguno de ellos. Algunos de los animales a los que se les administró la dosis más baja tuvieron un repunte de la carga viral pero también pudieron controlar la infección. Sin embargo, a los animales control -a los que no se les administró la vacuna- desarrollaron altos niveles de ARN viral y una grave neumonía.



"Los resultados nos dan mucha confianza" de que este candidato a vacuna funcionará en humanos, apunta Meng Weining, de Sinovac Biotech y autor de este artículo (las pruebas en humanos comenzaron el 16 de abril). Science recoge la opinión sobre este artículo de Douglas Reed de la Universidad de Pittsburgh (EEUU), que también está desarrollando una vacuna: el número de animales es demasiado pequeño para producir resultados estadísticamente significativos.