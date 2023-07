Twitter anunció nuevo sistema de monetización para usuarios

Twitter no ha dudado en responder a Threads, la alternativa que ha lanzado Meta para competir con la red social de la que es dueño el magnate sudafricano Elon Musk.



Y es que Twitter quiere evitar una fuga masiva de creadores de contenido y es por ello que acaban de anunciar su propio programa de monetización.



Esto resuelve a su vez uno de los grandes problemas que tenía la red social y es que no era rentable. No obstante, con este programa la publicidad será un pilar principal en la res social.

El programa de monetización se llama Creators Ads Revenue Sharing y será un programa que estará limitado a algunos creadores de contenido por el momento.



Para acceder al programa, el usuario deberá tener más de 10.000 seguidores: “Estamos ampliando nuestra oferta de monetización de creadores para incluir el reparto de ingresos publicitarios para creadores. Esto significa que los creadores pueden obtener una parte de los ingresos publicitarios, comenzando por las respuestas a sus publicaciones. Esto es parte de nuestro esfuerzo por ayudar a las personas a ganarse la vida directamente en Twitter.”



De esta manera, los beneficios por publicidad a través de las publicaciones del creador se repartirán entre el usuario y Twitter. Por el momento no se sabe que porcentaje tendrá cada parte.



Vale resaltar que, al activar esta función, Twitter verificará que se cumplan los requisitos para formar parte del programa de monetización.