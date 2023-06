Transmilenio suspendería sus operaciones en agosto ¿Cuál es la razón?

El Gobierno anunció en las últimas horas una ayuda de 300 millones de pesos para financiar el servicio de transporte de masivo en Colombia. No obstante, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López cree que la cifra propuesta es insuficiente.



Y es que la funcionaria según reveló Caracol Radio mencionó en una conversación con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que se necesitan al menos 1 billón de pesos para el funcionamiento de Transmilenio.



De acuerdo con el medio hay varios factores que han afectado al transporte masivo como es el tema de la inflación, la revaluación del dólar y la pandemia. Esto ha hecho que Transmilenio tenga un hueco fiscal que puede hacer que sus operaciones se suspendan en agosto por falta de recursos.

Por su parte, el medio ‘La Silla Vacía’ señaló que la situación ya habría sido discutida en el Congreso, pero que no recibió el apoyo del Gobierno Nacional. El artículo que fue respaldado por varios congresistas propone que se incluya una adición presupuestal al transporte público por un monto inferior al billón de pesos.



El ministro Bonilla no aprobó esa inclusión del artículo en la modificación del presupuesto de la nación y por ende no habría el auxilio a Transmilenio.



Por el momento, hay una oportunidad para que el artículo sea incluido en la adición presupuestal y es durante el periodo legislativo extraordinario.