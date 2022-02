Retrasos y demoras en algunas estaciones de Transmilenio por protestas

Usuarios del sistema de TransMilenio reportan retirados en inconvenientes en el sector del patio las Cruces, en la localidad de San Cristóbal; patio Brasil, en la calle 49 sur con carrera 89; y en el patio El Dorado que está ubicado en la avenida Ciudad de Cali con calle 26.

Durante la mañana de este lunes se reportan bloqueos que exigen al sistema mejores condiciones laborales, Jesús Téllez, operario de bus de TransMilenio, aseguró para El Tiempo: “estamos aquí plantados porque estamos cansados, desmotivados, no nos dan vacaciones, no tenemos jornadas familiares y los horarios son muy extensos. Yo estoy en una persecución laboral todo porque hice un video el año pasado y todos estamos cansados por los descuentos injustificados, nos quitan la plata sin saber por qué y no nos notifican”.