Transmilenio: estas son las rutas que dejarán de operar en Bogotá

Desde este sábado, el sistema Transmilenio tendrá varios cambios en algunas rutas de Bogotá. Algunas desaparecerán y darán paso a varias nuevas que tienen el objetivo de generar desplazamientos más rápidos de los usuarios.



Entre los cambios que se dan hay la eliminación de rutas como el B14/F14, C29/F29 y B52/F62.



Estas tres rutas serán reemplazadas por el A60 Calle 76 que se movilizará de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 9:30 p.m. y festivos de 4:00 a.m. a 10:00 p.m mientras que en sentido contrario será el F60.



¡Atención usuarios del componente troncal!



Para simplificar los viajes de nuestros usuarios, los servicios expresos del Portal Américas se ajustan para que los desplazamientos sean más fáciles y ágiles.



Conoce más aquí 👉🏻 https://t.co/LCBreKEHnK pic.twitter.com/cQLa6BuiUv — TransMilenio (@TransMilenio) November 3, 2022

Otras de las rutas nuevas será el A61 Calle 72 que funcionará de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 9:00 a.m. y en la tarde será el F61 el cual tendrá el horario de 3:00 p.m a 9:00 p.m.



¿Qué otras rutas tendrán cambios?



*El J23/F23 se le agregará una nueva parada la cual será en la estación Pradera

*El G12/B12 adiciona una parada en la estación Simón Bolivar

*El K23/B23 tendrá una nueva estación en su recorrido la cual será Marly

*El E32/F32 ya no solo funcionará en horas pico sino que estará todo disponible por lo cual es una nueva alternativa para aquellas personas que transcurran entre la Av. NQS y la Av. de las Américas.

*Por último el J74/B74 ahora tendrá su recorrido mayoritario por el Eje Ambiental por lo que se suprime la estación Universidades y ahora contará con paradas en Calle 146, Calle 45 y Calle 26. Su horario también se modifica e irá de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 9:30 p.m. y los sábados de 6:30 a.m. a 8:30 p.m.