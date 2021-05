Regresa el público al Campeonato Mundial de Rally

El Rally de Portugal se celebra del 20 al 23 de mayo, supondrá el regreso del público al Campeonato Mundial de Rally (WRC), ya que las tres pruebas disputadas durante este 2021 en Montecarlo, Finlandia y Croacia se habían celebrado sin la presencia de aficionados. Fox Sports 3 transmitirá este viernes después de las 7:30 a. m.



El francés Sébastien Ogier, actual campeón del mundo de rallys, ha mostrado su satisfacción por correr de nuevo con presencia de público y en una entrevista con el diario luso "O Jogo" destacaba que los portugueses son "el público más apasionado del mundial". El Rally de Portugal dará comienzo en la ciudad lusa de Paredes con el tradicional "Shakedown" para que los pilotos puedan testar los vehículos. Se disputará sin publico.



Los primeros tramos puntuables y con público llegarán el viernes, 21 de mayo, con un total de ocho sesiones en las ciudades de Coimbra, Lousá, Gois, Arganil, Montágua y Lousada, ubicadas en las regiones Centro y Norte del país. Al día siguiente, 7 tramos con público en Viana do Minho, Cabeceiras do Basto, Amarante y Oporto y el domingo se disputarán las últimas 5 sesiones, también con presencia de aficionados en Felgueiras, Montim y Fafe.



Las entradas de pie (30 euros) o en grada (60 euros) para la primera jornada ya están agotadas y los espectadores tendrán la obligación de llevar mascarilla y no podrán consumir bebidas.



También ha habido mucha demanda, aunque aún no están agotadas, para otras localidades que incluyen transporte y alimentación, que oscilan entre 150 y 390 euros. Tras los tres primeros campeonatos, la clasificación está liderada por el Ogier (Toyota), que a sus 37 años ha anunciado que será la última vez que compita en el WRC.



Es un gran conocedor del Rally de Portugal, ya que lo ha ganado en tres ocasiones y siempre con escuderías diferentes. Ahora, intentará vencer al mando de su Toyota. Ogier venció en Montecarlo y Croacia, mientras que el estonio Ott Tanak se adjudicó la edición de Finlandia. También acudirá al Rally de Portugal el piloto español Dani Sordo, que, según ha manifestado en los últimos días, se siente "emocionado" con su vuelta a

Portugal para el Mundial de rallys ya que "siempre es especial" para él debido a la cercanía con España.





EFE