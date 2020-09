¡Cuatro colombianos en el top-10! Balance en primeras etapas del Tour

Colombia afronta la segunda parte del Tour de Francia como el país con más ciclistas colocados en el "top 10", cuatro, dispuesto a desafiar a los dos eslovenos que han mostrado más fortaleza hasta el momento.



Egan Bernal, defensor del título, es segundo a 21 segundos del líder, el esloveno Primoz Roglic; Nairo Quintana, que ha firmado tres podios, es quinto, a 32 segundos; Rigoberto Urán, segundo en 2016, es sexto a la misma distancia; y Miguel Ángel López es noveno a 1.15.



Los cuatro colombianos, que parten como jefes de filas de sus respectivos equipos, han aguantado bien el primer tramo de la competición y conservan las opciones intactas. Frente a ellos, emergen dos eslovenos, Roglic, que apoyado en el Jumbo, el equipo más fuerte, ha ganado una etapa y tiene el maillot amarillo; y Tadej Pogacar, el hombre más fuerte en Pirineos, con un triunfo de etapa y una demostración de descaro.



"Sin duda son dos grandes rivales, pero hay otros", analiza durante a primera jornada de descanso Quintana, que ha superado la primera semana con solo un punto negro, los 11 segundos que se dejó en la segunda etapa de Pirineos con final en Laruns.



El ciclista del Arkea, que hasta entonces se había mantenido entre los mejores e, incluso, soltó algún ataque, apuesta por su experiencia y mantiene la calma pese al tiempo cedido. Es consciente de que por delante queda terreno donde sus virtudes de escalador extremo serán más valoradas. Para ello tiene que superar una peligrosa segunda semana, con varias etapas llanas en las que el viento puede ser un factor de riesgo, lo que le obligará a estar atento.

BERNAL CON MORAL El mismo talante muestra Bernal, que en la segunda etapa de Pirineos recuperó la moral, tras haber dado algún signo de debilidad en la primera. El ciclista del Ineos está viviendo un Tour particular con el dorsal número 1 al que tiene derecho como defensor del título, una condición que, sin embargo, no le mantiene a salvo de la amenaza de rivales muy fuertes.



En las apuestas comparte favoritismo con Roglic y, por vez primera en más de una década, su equipo no es el más fuerte del pelotón, una condición que luce el Jumbo del esloveno. Pese a todo ello, Bernal es ya segundo en un Tour que todavía no ha mostrado grandes diferencias y donde todo apunta a que los equipos serán menos determinantes que las individualidades.



El colombiano sabe, como Quintana, que esta es una carrera de fondo y el año pasado demostró la eficacia de su estrategia consistente en ir de menos a más. Urán también juega la carta de la experiencia. El ciclista del Education First ha cedido solo 11 segundos, los mismos que Quintana y en el mismo lugar, pero por delante tiene puertos donde demostrar su valía.



"SUPERMÁN" NO SE RINDE Algo peor lo tiene "Supermán" López, que cedió más tiempo en la segunda etapa de Pirineos, pero que afronta lo que queda con la moral alta.



"El balance de estos nueve días es bastante bueno, estamos ahí, a un 'minutico' y algo de los mejores, pero falta más de la mitad. Estamos tranquilos con los que tenemos (...) En este Tour todavía no ha pasado nada", señaló el ciclista de Astana.



Sin aventurarse a decir si acabará en el podio, "Supermán" indicó que se ve con opciones y que luchará por conseguirlo. De lo contrario, no descarta ayudar a algunos de sus compatriotas para que Colombia pueda sumar un segundo triunfo en el Tour tras el primero logrado el año pasado por Bernal.



