¡Regresa la alta montaña! Así será la dura etapa 13 del Tour 2020

Fueron tres días para pasar sin sobresaltos por la vía y guardar energías para la etapa 13 el Tour de Francia 2020, elr egreso de la alta montaña.

Será un trazado entre Chatel-Guyon y Puy Mary de 191,5 kilómetros y con la friolera de 7 premios de montaña: tres de tercera, dos de segunda y dos de primera con llegada en alto en Peyrol.



Desde el principio hay un ascenso al col de Ceyssat, de primera categoría tras los 30 primeros kilómetros.



A partir de ahí, casi no hay descanso. El terreno se empina constantemente y se hace relativamente plano, pero no hay descensos pronunciados.



En el ascenso al Nernne, de segunda categoría y 3,8 kilómetros, la pendiente media es del 9,1 %, que puede servir de trampolín para ataques ambiciosos. Después hay constantes y desafiantes subidas y rampas constantemente por encima del 11 % hasta la misma meta.



El director deportivo del Tour, Thierry Gouvenou, artífice de la jornada, declaró que la clasificación general de la salida no será igual a la llegada, por lo que habrá que estar muy atentos.