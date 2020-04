Correr el Tour 2020 sí o sí: equipos apuestan a aplazar y no cancelar

El Tour de Francia no es solo la carrera más importante del mundo, la que tiene más audiencia, la que da mas prestigio mundial y la que todo ciclista sueña con ganar al menos una vez. También es la razón de ser de los equipos más poderosos.

Por eso en el circuito orbital se habla de hacer lo que sea necesario, sin importar qué tan descabellado parezca, para cumplir, a pesar de la pandemia del coronavirus covid-19, con la competencia en este año 2020. Ningún precio es inalcanzable.



El Tour es una de las pocas competencias deportivas del planeta que aun no se resigna a la cancelación. Pero este lunes recibió una herida que puede ser mortal: según el calendario debía cumplirse del 27 de junio al 19 de julio, pero este lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que el confinamiento irá al menos hasta el 11 de mayo, pero los eventos de asistencia masiva no se celebrarán, como mínimo hasta mediados de julio.



El tema central es que la organización de la carrera se niega a hacer una competencia sin público pues considera que la desnaturaliza. Y no es un tema emocional, ni mucho menos. En el fondo, casi siempre, se trata de un enorme problema de dinero.



Según el diario El País de España, el Tour es la competencia ciclística que mayor audiencia tiene (con más de 1.000 millones de espectadores totales), y de ahí que su gran fuente de financiación sean los derechos de televisión (60 por ciento). Pero además factura un 30% de sus propios patrocinadores (liderados por Crédit Lyonnais), y un 10% restante es lo que pagan las ciudades y pueblos para que la carrera pase por allí.



¿De cuánto dinero hablamos? Las cifras nunca han sido oficiales, pero, en comparación, podemos decir que el último Mundial de Rusia generó más de 4.000 millones de euros de ganancias y tuvo una audiencia aproximada de 3.500 millones de espectadores.



Según el medio español, sufragar los gastos de un equipo, que está entre 20 y 30 millones de euros por año, es una nversión casi totalmente justificada en el Tour: "Para algunos patrocinadores como Telefónica, el Tour solo supone un 40-45% de los impactos que contabiliza en una temporada (la otra mitad le llegan vía la Vuelta). Para la mayoría, como Ineos, Arkea, EF o NTT, el Tour supone casi el total de su exposición publicitaria. Sin él, no tienen vida".



Por esa razón el Tour se debe correr, según todos los actores involucrados, sí o sí este 2020. La duda es cuándo, pues la fecha inicial no podrá respetarse ya y el plazo de Macron, a mediados de julio, es una total incertidumbre, pues depende del avance de la pandemia.



Según El País, las fechas que planea la organización son del 29 de agosto al 20 de septiembre. Eso aplazaría la Vuelta a España, prevista del 14 de agosto al 9 de septiembre, pero se haría el sacrificio por salvar al Tour. También los Mundiales de Ciclismo, el gran evento, deportivo y económico de la UCI, del 20 al 27 de septiembre. Pero todos se acomodarían. Aquí hay más que solo el prestigio de una carrera en juego.