La etapa 4 del Tour contada por Egan Bernal: ¡durísimo trabajo!

Ha sido un día difícil, primer puerto de primera categoría en la llegada y examen para los escaladores. Y el campeón defensor del Tour de Francia, Egan Bernal, ha sentido el esfuerzo.

Así lo ha explicado en sus redes sociales, después de un día en el que los favoritos mostraron sus credenciales.



"Estuve muy bien, creo que fue una etapa muy bonita con un final muy explosivo y bueno, la verdad estoy contento de no haber perdido tiempo con los favoritos y llegar ahí con ellos", dijo el colombiano tras la jornada.



Y envió un mensaje de tranquilidad por el dolor de espalda que lo afectó días antes del Tour: "la primera etapa me dolió un poco, pero con la etapa de ayer (lunes), que fue plana, llana, me ha ayudado mucho y hoy (martes) no me dolió".



El zipaquereño resumió para sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram este duro cuarto día de carrera: "Etapa 4 y contando, Muchos kms Y Duro Trabajo en equipo para llegar a Paris".