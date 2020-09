Urán espera que investigación a equipo de Nairo no lo perjudique

Son días muy difíciles para Nairo Quintana y para su equipo, el Arkea, investigado por la justicia francesa por sospecha de posible dopaje.

La prensa francesa ha dado detalles de los allanamientos al hotel donde estaban hospedados los colombianos Nairo y Dayer Quintana, además de Winner Anacona.



El semanario "Le Journal du Dimanche" explicó que el registro se hizo el pasado miércoles en el hotel de Megeve, en los Alpes y que los agentes de la brigada de lucha contra delitos medioambientales y la salud pública llegaron con orden judicial directamente a la habitación de los mencionados ciclistas, pasando luego a las de los masajistas y algunos vehículos.



En el operativo fueron detenidos Alexánder González, médico, y Mikel Otero, fisioterapeuta, este último de nacionalidad española, y que no tienen vinculación directa con el Arkea-Samsic.



Entre tanto, Rigoberto Urán, otro de los colombianos en Tour de Francia 2020, explicó en declaraciones a Caracol Radio: "En muchas carreras hay muchos controles, estamos muy controlados: en nuestras casas, en Colombia, tienen la autoridad de ingresar y allanar nuestras casas, no es la primera vez. Yo como amigo y como colombiano, espero que haya una respuesta y espero que no vaya a pasar nada. No creo que se vayan a poner a hacer algo a final de carrera. No creo que esto pase a mayores”, declaró Urán a Caracol Radio.