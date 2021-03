Alerta por covid-19 en Colombia: toque de queda en gran parte del país

Hay preocupación en Colombia por la tendencia de aumento en las cifras de casos activos de covid-19. Es así que las autoridades ya tomaron medidas con el fin de evitar que se aumenten los contagios después de Semana Santa.



Este martes 23 de marzo, el presidente Iván Duque anunció que en los fines de semana del viernes 26 de marzo al lunes 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril (Semana Santa) van a regir restricciones como toque de queda nocturno y pico y cédula, en los municipios que tengan alta ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos debido a la pandemia.



Estas son las medidas principales que impuso el Gobierno:



-Pico y cédula en municipios con ocupación de UCI superior a 70%.

-Toque de queda nocturno desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. en municipios con ocupación a UCI superior al 70%.

-Toque de queda nocturno desde las 12:00 a.m. a 5:0 a.m. en municipios donde las UCI estén por encima del 50%.



Estas medidas son de carácter preventivo. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que la decisión se tomó después de que se realizó una reunión con el comité asesor de expertos. El objetivo de estas restricciones, según explicó Ruiz, es controlar un posible pico en los próximos días.



Recomendaciones del Gobierno:

1. En Semana Santa, evitar visitas a familiares que viven en otra ciudad.



2. Si ya tiene pensado viajar a visitar a un familiar, es mejor que se hospede en un hotel y no en el hogar de su ser querido.



3. Evitar las fiestas privadas. “Estas reuniones fueron un factor clave en los contagios de diciembre”, explicó el ministro.



4. Quitarse el tapabocas en sitios sin ventilación implica un riesgo de contagio.



5. Se puede ir a los lugares de culto e iglesias, pero no se pueden hacer procesiones.



6. El distanciamiento físico es clave para evitar contagios.