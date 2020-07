Fin de semana con Toque de queda y Ley Seca en la ciudad de Cali

De acuerdo con el Decreto 1287 del 3 de julio de 2020, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, le dio continuidad para este fin de semana a las medidas de Toque de queda y Ley Seca, como estrategias para evitar la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio municipal.

Para la administración local es necesario adoptar medidas de orden público en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, con el propósito de minimizar el riesgo de propagación y contagio del virus y, consecuentemente, salvaguardar los derechos fundamentales tales como la vida, la salud y la seguridad ciudadana.



En ese marco se decretó el Toque de Queda que rige de la siguiente forma:



Desde el sábado 4 de julio de 2020 a partir de las 10:00 p.m., hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Desde el domingo 5 de julio de 2020 a partir de las 10:00 p.m., hasta las cinco 5:00 a.m. del día siguiente (lunes 6 de julio).

Asimismo y según el Artículo Tercero del Decreto 1287, se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio de Santiago de Cali, desde las 10:00 p.m. del sábado 4 de julio hasta las 5:00 a.m. del lunes 6 de julio de 2020.



“Las dinámicas que nos viene generando el contagio de la pandemia, nos obligan a tener algunas medidas de prevención y contención para poder garantizar la protección de la salud de los caleños”, manifestó sobre el particular Carlos Alberto Rojas Cruz, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.



El funcionario dijo que se hace necesario reconocer que se ha venido teniendo una positiva respuesta de muchos sectores de la ciudadanía y por eso se mantiene este tipo de medidas.



