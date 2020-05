Toque de queda en Medellín por Día de la Madre: hay 15 excepciones

La Alcaldía de Medellín decretó que habrá toque de queda este fin de semana debido a la celebración del Día de la Madre en la región antioqueña. Todo con el fin de evitar aglomeraciones y que los residentes incumplan la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

Por otro lado, también se confirmó que habrá 15 excepciones para salir. Además, la medida irá desde el sábado 9 de mayo a las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del domingo 10 y nuevamente del domingo a las 7:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del lunes 11 de mayo.



Además, habrá ley seca en la región antioqueña, que durará desde las 5:00 p.m. del sábado 9 de mayo hasta las 5:00 a.m. del lunes 11 de mayo.

Excepciones:



1. Asistencia y prestación de servicios de salud y su cadena de suministros y mantenimiento.



2. Medicamentos y productos farmacéuticos y su distribución.



3. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.



4. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud y de todos los organismos internacionales humanitarios y de salud, la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados.



5. Las actividades relacionadas con los servicios de emergencias, incluidas las veterinarias.



6. Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.



7. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa.



8. El funcionamiento de la infraestructura crítica: computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e información, cuya destrucción o interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía o salud pública.



9. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, los centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos.



10. El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas.



11. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de servicios públicos, cadena logística de hidrocarburos, combustibles, minerales, internet y telefonía.



12. El funcionamiento de los servicios postales de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación.



13. Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar el mantenimiento de empresas, plantas industriales o minas.



14. Comercio al por menor de combustibles.



15. El funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía, así como los usuarios de estas.