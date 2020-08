Toque de queda en Ibagué: así funcionará con pico y cédula

En Ibagué continúan las medidas para preservar la seguridad y evitar el contagio de covid-19. Es por eso que desde este jueves empieza la medida de toque de queda en toda la ciudad.

¿Cómo funcionará el toque de queda?

Desde las 10:00 p.m. de este jueves 6 de agosto y hasta las 5:00 a.m. del domingo 9 de agosto, la medida del toque de queda aplicará para todas las personas que viven en Ibagué.

¿Quiénes pueden salir?

Las únicas personas que pueden salir es quienes vayan a comprar alimentos de primera necesidad según la restricción de pico y cédula.



Así es el Pico y Cédula



Jueves 6 de agosto: personas con cédula terminada en 2-3-4-5 SÍ pueden salir desde las 5 a.m. hasta las 9 p.,m.

Viernes 7 de agosto: personas con cédula terminada en 6-7-8-9 SÍ pueden salir desde las 5 a.m. hasta las 5 p.,m.

Sábado 8 de agosto: personas con cédula terminada en 0-1-2-3-4 SÍ pueden salir desde las 5 a.m. hasta las 5 p.,m.

Domingo 9 de agosto: personas con cédula terminada en 5-6-7-8-9 SÍ pueden salir desde las 5 a.m. hasta las 9 p.,m.



Transporte público

El transporte público sí funcionará, pero hay acuerdo para que la circulación de estos automotores sea de una baja frecuencia y así evitar el transporte de las personas.