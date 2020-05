Así funcionará el toque de queda en 41 municipios de Cundinamarca

El Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ha dado detalles de los operativos que se realizarán en el departamento para cumplir con el toque de queda que habrá en este fin de semana.

“Hemos decretado toque de queda en cuatro provincias, en 41 municipios donde hay mucho turismo, porque queremos protegerlos ya que tienen mínimos contagios”, indicó García en Blu Radio.

Y es que Cundinamarca es uno de los departamentos que más turistas de Bogotá recibe cada fin de semana, situación que tiene en alarma a las autoridades. Además, Soacha es uno de los principales focos de atención, pues muchas de las personas que viven allí se trasladan al interior de la capital para trabajar.

“El 71 % de los contagiados de Soacha son personas que trabajan en Bogotá, por eso hemos tomado medidas con el distrito, porque hay muchas cosas que se realizan en el distrito que impacta en Soacha”, dijo el mandatario.

Sobre las personas que tiene excepciones para movilizarse expresó que serán las mismas que están especificadas en el decreto nacional, aunque cada alcalde también deberá dar las pautas para que las necesidades básicas de sus pobladores no se vean afectados.

El control y la seguridad de las vías estará a cargo de la Policía y el Ejército, que apoyarán a las alcaldías para que evitar el ingreso de turistas en este puente festivo.

“Estas medidas están enfocadas a que los cerca de 900.000 vehículos que salen de puente festivo no lo hagan y que no se dejen confiar por la falsa tranquilidad que se vive en Bogotá. Quienes no estén dentro de las excepciones se sancionarán, se hará inmovilización y comparendos”, sostuvo.