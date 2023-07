Tom Holland reveló cuándo se dio cuenta de su adicción al alcohol

La fama se ha llevado por delante a muchas personalidades del mundo ya que sin el asesoramiento ideal puede llevar a los famosos a caer en vicios, adicciones y otros problemas.



Esa situación fue la que vivió Tom Holland, una de las grandes estrellas de Hollywood y que durante el podcast ‘On Purpose’ de Jay Shetty, reconoció que vivió unos problemas personales que le hicieron volverse ‘definitivamente adicto al alcohol’.



Sin embargo, a día de hoy, parece no quedar rastro de esa adicción ya que Holland dejó de beber en enero de 2022, en un periodo llamado ‘enero seco’ donde buscó contrarrestar las grandes cantidades de alcohol que se consumen durante las festividades navideñas.

Allí, en ese parón, Holland se dio cuenta de su adicción: “Todo en lo que podía pensar era en tomar una copa. Eso es todo en lo que podía pensar. Me despertaba pensando en eso. Estaba mirando el reloj... Y realmente me asustó. Decidí castigarme a mí mismo y decir, también haré febrero. Voy a hacer dos meses libres”.



Luego, el actor se dio cuenta que podía seguir sobrio durante más tiempo y fue cuando su vida fue a mejor: “Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas, las cosas que saldrían mal en el set, que normalmente me molestarían, podía tomarlas con calma. Tenía mucha mejor claridad mental. Me sentí más saludable, me sentí más en forma”.



Por último, a manera de reflexión, Holland aseguró que le encantaría ayudar a la gente a que bebiera menos, pero que es una decisión personal que toma cada uno: “Si pudiera animar a alguien a beber menos, sería genial. Pero no quiero empezar a meterme en el mundo de ‘Tienes que dejar de beber’. Porque no me corresponde a mí decirlo”.