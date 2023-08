¿Tom Cruise quiere reconquistar a Sofía Vergara tras su divorcio?

La actriz Sofía Vergara y el actor Joe Manganiello anunciaron que se iban a divorciar luego de siete años de matrimonio. De acuerdo, con TMZ, Manganiello solicitó oficialmente el divorcio citando diferencias irreconciliables.



Pues bien, tras la separación de la colombiana, supuestamente, el actor Tom Cruise quiere tener una segunda oportunidad con ella. Ambos salieron brevemente en 2005, poco antes que el estadounidense comenzara a salir con Katie Holmes.



“Ya tienen esa historia, incluso si fue más un breve coqueteo que un romance completo”, comentó una fuente a la revista Heat de Reino Unido.

“Pasaron un tiempo especial juntos festejando en Hollywood Hills y pasándoselo genial. Sofía realmente no estaba dando señales en ese entonces de que quería algo a largo plazo, por lo que se acabó de una manera totalmente amistosa y siguieron siendo amigos”, complementó la fuente.



Según el medio InStyle, Will Smith presentó a Tom Cruise con Vergara en 2005 en una fiesta previa a los Oscar. Según, Andrew Morton, autor de la biografía no oficial de Tom Cruise, Vergara “quedó deslumbrada por la sonrisa de Tom y divertida por la tormenta de llamadas telefónicas, flores y chocolates que siguió a su primer encuentro”.



Luego, la pareja fue vista junta en una sola cita y poco después el romance se acabó. Según Morton, la relación no prosperó porque Vergara tenía claro que Cruise la iba a convertir a la cienciología y ella no quería renunciar a su fe católica.