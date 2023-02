Tom Brady y otros grandes atletas que se han retirado del deporte

En el mundo del deporte, hay carreras que duran más que otras debido a diferentes circunstancias de la vida. Sin embargo, eso no quita que cada uno de esos atletas retirados hayan marcado una época en sus respectivas disciplinas a lo largo de sus años en activo.



Uno de estos atletas que han hecho historia y que se han retirado ha sido Tom Brady que anunció durante este miércoles su retirada definitiva del fútbol americano. Sin embargo, al jugador lo acompañan atletas que también están retirados y que han pasado a la historia.

Michael Phelps



El atleta con más medallas olímpicas en la historia, con 28, de las cuales 23 son de oro, 3 de plata y 2 de bronce, dijo adiós a la natación en Rio 2016, en lo que fueron sus quintos Juegos Olímpicos y donde ganó cinco medallas de oro y una de plata para despedirse por todo lo alto.



Usain Bolt



El velocista considerado el mejor de la historia fue tricampeón olímpico de los 100 y 200 metros, dos veces ganador en el relevo 4x100 y 11 veces campeón mundial. El jamaiquino le dijo adiós a la actividad en el Mundial de Atletismo de 2017, en un final que no fue el esperado ya que terminó en los 100 metros y salió lesionado en el 4x100, que fue su última carrera.



Khabib Nurmagomedov



El luchador ruso defendió su título ligero en el UFC 254, su primer combate tras la muerte de su padre. Sin embargo, se retiró del octágono con una marca de 29-0.



Serena Williams y Roger Federer



Dos de los grandes tenistas de la historia se retiraron el año pasado por algunos días de distancia. Primero fue la menor de las Williams quien se despidió en el US Open tras caer en tercera ronda de ese torneo. Serena terminó su carrera con 22 títulos de Grand Slam.



Unos días después, Federer anunció que jugaba su último partido en la Laver Cup y haciendo pareja con Rafael Nadal. El suizo se retiraba por problemas físicos ya que no jugaba desde Wimbledon 2021. Al final terminó su carrera con 20 Grand Slam.



Tom Brady



El jugador de los Buccaneers y con pasado en los Patriots se retiró por segunda vez en su carrera. Brady estuvo 23 temporada en la NFL donde llegó a ganar siete anillos de Superbowl, el más ganador en la historia.