Tom Brady para rato: récord perfecto en duelos contra los Cowboys

Tom Brady lideró este domingo a los Tampa Bay Buccaneers al triunfo 19-3 ante los Dallas Cowboys en su presentación en la semana uno de la NFL. El veterano quarterback de 45 años, quien pasó para 212 yardas, consiguió una anotación y fue interceptado una vez; alargó a siete victorias su récord perfecto en duelos ante los Cowboys.

El primer cuarto ofreció un intercambio de goles de campo, uno que anotó Brett Maher para Dallas y dos de Ryan Succop por los Bucs, que pusieron el partido 6-3 con ventaja para Tampa Bay. A partir del segundo cuarto la defensiva de los Cowboys mantuvo a Tom Brady a raya gracias al par de capturas que consiguió Micah Parsons dentro de la yarda 15, apoyador que durante la semana dijo que el pasador de los Bucs quería aplastarlos como cucarachas. El considerado mejor jugador de la NFL fue el mariscal de campo menos capturado en 2021, apenas 22 veces. Fue atrapado por Parsons, sexto en capturas en 2021, dentro de la yarda 15 de Dallas en ambas ocasiones, lo que impidió que Tampa Bay llegara a las diagonales; de los dos goles de campo que Succop intentó sólo conectó uno para extender ventaja de 9-3.



Para esta campaña la línea que protege a Brady perdió a Ali Marpet, retirado; al centro Ryan Jensen, lesionado; y Alex Cappa, quien se fue a los Bengals. Sus relevos Robert Hainsey, Luke Goedeke y Shaq Mason, sufrieron para controlar a la defensiva local. En el último ataque del segundo cuarto, los Buccaneers arrastraron a la defensiva de Dallas 61 yardas, pero de nueva cuenta no lograron anotar de seis y alargaron la ventaja 12-3 gracias a otro gol de campo para ir al descanso. Por los Cowboys, su mariscal de campo, Dak Prescott no estuvo fino en la primera mitad.



Sólo conectó seis de 16 pases, el segundo porcentaje más bajo en su carrera, y sufrió una intercepción. El equipo de la estrella solitaria sufrió la baja de su guardia Connor McGovern, quien ya no regresó para la segunda mitad. Luego del descanso Dallas empeoró; Prescott sufrió un par de capturas y sumó 15 minutos más sin anotar.



El lastre de la campaña pasada, cuando los Cowboys fueron el equipo más castigado, se replicó en este duelo en el que acumularon 10 sanciones que les costaron 73 yardas. Además su defensiva acusó cansancio ante la alta presión que generó en el duelo; Tom Brady lo aprovechó para conectar un envío de anotación con Mike Evans, que colocó el marcador 19-3.



En el último periodo Prescott sufrió un golpe en el pulgar de la mano derecha y salió del terreno. Al final sumó 134 yardas, una intercepción y completó 14 de 29 envíos.