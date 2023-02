Ahora sí es definitivo: Tom Brady se retira de la NFL

Luego de un breve retiro en 2022, Tom Brady volvería a la acción con los Tampa Bay Buccaneers para un último baile, uno que no saldría de la mejor manera ya que su equipo no se pudo clasificar a las fases finales de la NFL luego de caer en la ronda de comodines ante los Dallas Cowboys.



Pues bien, tras esto y varias críticas recibidas durante gran parte de la temporada, el quarterback de los Bucs ha tomado la decisión de retirarse definitivamente del fútbol americano.



Brady comunicó la noticia durante este miércoles a través de un vídeo en donde asegura que su decisión no tiene marcha atrás y es definitiva.

“Buenos días, chicos. Me retiro. De verdad. Sé que fue un asunto muy grande el año pasado, así que me he levantado y solo quería grabarme para que lo supieran. Quiero agradecer a todos el apoyo: a mi familia, a mis amigos, mis compañeros, mis rivales... Gracias por dejarme vivir mi sueño, no cambiaría nada. Los quiero a todos”.



De esta manera, a sus 45 años deja la actividad uno de los mejores jugadores de la historia sino tal vez el mejor que ha tenido la NFL ya que tras 23 temporadas en donde militó entre los New England Patriots y los Buccaneers supo ganar siete Superbowls, el que más ha ganado en la historia de la NFL.



El camino al éxito de Brady no fue para nada fácil. Fue elegido en el puesto 199 del Draft del año 2000 ya que muchos entrenadores y dueños de las franquicias pensaban que el quarterback no tenía la capacidad suficiente para convertirse en un jugador importante en la NFL.



De hecho, su primer año la pasó gran parte en el banquillo, pero la lesión de Drew Bledsoe en los Patriots le abrió el paso a la titularidad la cual no soltó nunca más. Para el 2001, Brady le daría el Superbowl a los Patriots y luego en 2003 y 2004 volvió a conseguir el ansiado trofeo.



Después, Brady pasó por varias lesiones graves, pero unos años después los Patriots volvieron a la gloria ganando el Superbowl en 2014, 2016 y 2018 bajo el comando de Brady.



Unos años después, el jugador tomó la decisión de marcharse de los Patriots tras 20 años y escogió a los Buccaneers como el equipo para elegir su carrera y donde ganó su último Superbowl.



Con esto mencionado, la NFL pierde a su mayor estrella en la historia ya que Brady junto a sus siete anillos de campeón fue cinco veces MVP de la Superbowl, tres veces MVP de la temporada regular, 15 veces elegido para la Pro Bowl y tres para la All Pro.



Además, supo jugar 383 partidos disputados (48 de ellos en Playoffs) y de los cuales 286 fueron victorias, unos números envidiables que muestran su dominio a lo largo de su carrera.