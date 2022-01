Fin de una época inolvidable: Tom Brady se retira del fútbol americano

Llega a su fin toda una época en e fútbol americano.



La NFL confirmó este sábado que el pasador de los Buccaneers Tom Brady se retira luego de 22 temporadas y siete Super Bowls ganados que lo convierten en el máximo ganador en la historia de la liga.

"El siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, se retira después de 22 temporadas en la NFL", fue el mensaje que la NFL compartió a través de sus redes sociales. Tom Brady, jugó 10 veces por el campeonato de la liga, obtuvo siete triunfos y tres derrotas. Entre sus récords ostenta el de más veces seleccionado al Pro Bowl con 15, cinco veces Jugador Más Valioso del Super Bowl y tres veces de la temporada.



El pasador fue seleccionado en el año 2000 en la quinta ronda en el lugar 199 por los Patriots y dos años después levantó su primer trofeo Vince Lombardi. Brady de 44 años, rompió a tal grado el comparativo de logros con el resto de los pasadores de la NFL que se le tuvo que empezar a medir con las franquicias más poderosas de la liga a las que también superó.



El dueño del jersey número 12 ganó siete Super Bowls, uno más que Los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers que tienen seis y participó en 10 juegos por el trofeo Vince Lombardi.



El nacido en San Mateo California tenía como ídolo de la infancia al pasador de los San Francisco 49ers Joe Montana, el segundo con más Super Bowls ganados con cuatro junto con Terry Bradshaw de los Pittsburgh Steelers. Su último partido fue en la derrota por 30-27 ante Tampa Bay en la ronda divisional de la Conferencia Nacional, y aunque le restaba un año de contrato con los Tampa Bay Buccaneers, decidió decir adiós.



"La mayor diferencia es que ahora que soy mayor, tengo hijos, me preocupo por ellos. Mi esposa, mi mayor apoyo, le duele verme ser golpeado y ella y mis hijos me necesitan" declaró la semana pasada en un mensaje en el que dejaba ver la decisión que ahora confirmó.



Tom Brady terminó la temporada 2021 como el pasador número uno en yardas con 5.316 y con más anotaciones, 43. Además cerró su participación en playoffs con 86 pases de anotación en su carrera, otra marca de la liga.