Brady descartó su retiro a corto plazo de la NFL

Tom Brady, tras su corto retiro de la NFL, volvió este año para disputar una nueva temporada del fútbol americano. El quarterback de 45 años, que ha sido uno de los más ganadores de la historia en este deporte, habló en las últimas horas y descartó un retiro a corto plazo.



"Amo este deporte y amo a los compañeros de mi equipo y no veo un retiro en el futuro cercano", comentó el jugador de los Tampa Bay Buccaneers en conferencia de prensa previa al duelo de los Bucs ante los Carolina Panthers.



"No hay jubilación en mi futuro. Quiero hacer un gran trabajo para este equipo como siempre lo he hecho", agregó.



Por su parte, dejó en claro que esta campaña tiene la misma concentración que en temporadas pasadas: "La realidad es que cuando se trata de esto tu competitividad se hace cargo; tengo este equilibrio lúdico con la parte laboral y voy a terminar haciendo exactamente lo que siempre he hecho".



Cabe destacar que los Buccaneers marchan primeros en la zona sur de la conferencia nacional con una marca de 3-3. Le siguen los Falcons que tienen su mismo registro en esta temporada.