Tinder: estudio reveló cuales son las nuevas tendencias en citas

El amor actualmente ahora es muy fácil de buscarlo ya que en los últimos años han cobrado fuerza la idea de las aplicaciones de citas que ayudan en la meta de encontrar pareja. La aplicación reina en este tema es Tinder la cual es la más popular en todo el mundo con 500 millones de descargas.



La plataforma puede filtrar a los usuarios en función de su localización, gustos, intereses y facilita la búsqueda de la persona ideal, lo cual permitió que la red social hiciera un informe que arrojó las tendencias y etiquetas que más se utilizan aquellos que buscan su destino amoroso en manos de esta aplicación..

Entre las tendencias más importantes está el adiós a la tradicional, es decir, que actualmente a los usuarios ya no les gusta salir de cita a una cena romántica o al cine, sino que gustan otro tipo de actividades como los picnics, el minigolf, los campings, etc.



De igual forma otra tendencia es la del llamado ‘Situationship’ que consiste en una relación consensuada entre ambas partes en la que no se le pone nombre a lo que tienen. Este tipo de etiqueta ha tenido un aumento del 49% y significa que mucha gente se quiere conocer, pero no se quiere comprometer.



Otra de las tendencias, es la decadencia del alcohol. Y es que el 72% de las personas en Tinder aseguran que no beben o solo hacen en contadas ocasiones. De hecho, en las citas ha tenido un bajón este aspecto.



Una razón por la que la gente ya no consume alcohol en las citas es para tener a pleno rendimiento para conocer las cualidades que le gusten como es el caso de la lealtad, respeto, mentalidad abierta y el humor.