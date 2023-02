Tiktoker revela 5 cosas de la moza de su esposo que no tolera

En un vídeo de la plataforma Tik Tok, una mujer ha señalado varias cosas que no le gustan para nada de la moza de su esposo. Es por ello que ha hecho un listado para enumerar cada una de ellas.



1. Solamente lo llama en las quincenas



“Si necesitar salir con él y no tiene dinero, solo basta que me avise para prestarle, pero interesada, no. Él tiene sentimiento y se pone muy melancólico” dice la mujer.



2. Le pelea mucho



“Nena, no, para peleas estoy yo, la que le tiene que pelear soy yo, no lo haga porque lo manda triste y aburrido, y me toca ponerle atención para subirle el ánimo”, mencionó.





3. Le envía las camisas sin lavar



“¿Por qué tiene que darle los besos en la camisa?, ¿por qué no se los da en el cuello?, ¿por qué no sube la manga y los da en los brazos?; llega sucia y me toca lavarla, lávela o mándeme para el jabón”.





4. Lo manda sin comer



“Lo que pasa es que a mí me toca continuar con lo que usted empezó porque él llega todo alebrestado, la responsabilidad es suya y si no puede debe avíseme para buscar a otra”.



5. Usted no se lo lleva



“Ponga un poquito más de empeño ya que él se quiere ir, yo quiero que se vaya y usted quiere ser la titular”.



Al final la tiktoker dice que también no le gusta que le muevan las chanclas y que las deje en el puesto donde las encontró. Cabe señalar que el vídeo ya ha tenido más de 472.000 reacciones y es viral en la plataforma.