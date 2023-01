Tiktoker publica polémicos requisitos para conseguir novio

Una joven Tiktoker causó controversia en los últimos días luego de que publicara en esta red social un listado polémico en donde mostró las exigencias que quería para conseguir novio en este año.



La mujer identificada como Salpicón y que es popular en esa red social con más de 120.000 seguidores donde destaca por brindar apoyo emocional y contar detalles de su vida, se convirtió en tendencia por publicar el video con el polémico listado de requisitos.



La Tiktoker pidió que su pareja debía tener casa, carro, ser profesional, hablar, entender otro idioma y hasta tener visa para poder viajar a otros sitios del mundo sin restricciones. Esto es lo mínimo que ella puede pedir según señaló.

Por su parte, Salpicón aclaró que no pide cosas como el respeto y amor, porque son características obvias que debe tener una persona.



“No quería decir lo obvio, pero pareciera que el sentido común es el menos común de todos, por eso, como puedes darte cuenta en mi lista de estándares o requerimientos en ningún momento mencioné que me respete, que me quiera, que me escuche, porque eso sí literalmente es lo mínimo de cualquier ser humano”.



Los seguidores de Tik Tok al ver el vídeo quedaron asombrados con la larga lista de exigencias ya que algunos creen que varias son un poco absurdas.