¿Volverá a competir? Tiger Woods se baja de otro importante Torneo

Tiger Woods, exnúmero uno del golf mundial, ha anunciado que no participará la próxima semana en el tercer grande de la temporada, el Abierto de EEUU, para poder recuperarse y estar en condiciones de jugar en el Abierto Británico.

Woods señaló que había informado ala Asociación de Golf de que no iba a competir entre el 16 y el 19 en The Country Club de Brookline, donde defenderá el título el español Jon Rahm



. "Mi cuerpo necesita más tiempo para fortalecerse para los grandes campeonatos de golf. Espero y planeo estar listo para jugar en Irlanda y en The Open (Británico) el próximo mes", apuntó el norteamericano.



Woods se retiró el pasado mes tras la tercera jornada del Campeonato de la PGA, el segundo torneo que disputaba tras reaparecer en el Masters de Augusta.

El estadounidense estuvo visiblemente condicionado por el dolor en la pierna que se fracturó el año pasado en un grave accidente de carretera.



EFE