¿El regreso de Tiger Woods? Fue inscrito en el Campeonato de la PGA

Los estadounidenses Tiger Woods y Phil Mickelson figuran en la primera lista de participantes en el Campeonato de la PGA, torneo del Grand Slam, en la que se encuentran también los españoles Jon Rahm, Sergio García y Adri Arnaus.

La PGA estadounidense publicó una primera relación de participantes para la 104 edición del 'major' que se disputará en Southern Hills en Tulsa (Oklahoma) el próximo mes. Aunque figura en la relación, Woods no ha confirmado hasta el momento su participación.



El exnúmero uno mundial, que estuvo a punto de perder la pierna derecha en un accidente de tráfico en Los Ángeles a principios del año pasado, reapareció en un torneo oficial en el pasado Masters de Augusta. Tuvo un buen comienzo con uno bajo par, pero poco a poco su rendimiento fue a peor, su cojera se fue acentuando y acabó cuadragésimo séptimo.



"No tengo la resistencia que me hubiera gustado, pero desde hace unas semanas ni siquiera sabía si iba a jugar", admitió Woods, quien aseguró que pese a ello había sido una de sus más destacadas actuaciones en el Masters de Augusta y dejó la incógnita en su competiría en el Campeonato de la PGA.

Mickelson, de 51 años, es el defensor del título logrado en el Kiawah Island Golf Resort de Carolina del Sur. En su dilatada y exitosa carrera ha logrado 45 victorias en el circuito, incluidos seis 'majors'. Jon Rahm, actual número dos del mundo y ganador el pasado año del Abierto de Estados Unidos, fue octavo en la pasada edición del Campeonato PGA; Sergio García, vencedor del Masters en 2017, no pasó el corte en 2021; y Arnaus se estrenará. La lista definitiva se conocerá el próximo 9 de maño después del torneo Wells Fargo.



EFE