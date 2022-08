Colombia da la sorpresa en el US Open: ¡Daniel Galán, brillante!

Podría ser la mejor actuación del tenista colombiano en toda su carrera. Un público 100% conectado con el juego, hinchas a favor y en contra iluminaron con gritos y aplausos la cancha Louis Amstrong de New York, Daniel Galán enfrentó con mucha dignidad a la siembra número 4 del torneo, el griego Stéfanos Tsitsipás.

Primer set

Impresionante arranque de Galán, el santandereano dominó su saque, quebró el del griego y en menos de 8 minutos ganaba 0-3. Se le notaba algo ansioso pero concentrado, enfocado. El unto tras el primer descanso fue todo un desafío, Stefanos sacó muy bien , pero Daniel siempre respondió, logró un tímido 30-40 y quebró por tercera ocasión a la siembra 4 del torneo.



Impecable primer set, el colombiano logró el 0-5 y Tsitsipas apenas se sorprendía por el resultado. Tratando de encontrar respuestas el europeo comenzó su juego de saque, y en 21 minutos cerró una primera manga para el olvido. Por su parte el tenista colombiano ganó contundentemente y con un gran juego de fondo se puso 0-6.

Segundo set

Galán comenzó sacando, el europeo aceptó el reto físico que imponía el colombiano, desde el fondo ambos trataban de ofrecer espectáculo, Stefanos se comenzaba a soltar, poniendo en aprietos a Daniel; sin embargo, el suramericano no se amedrentó y recuperando un punto de quiebre selló el primer punto de la segunda manga. No parecía ser su noche, Tsitsipas se veía contrariado y confundido ante el nivel del colombiano, el ganador del Masters 1000 de Montecarlo perdió, una vez más, su servicio de saque.



Los comentaristas de la transmisión internacional empezaron a alabar los golpes de Daniel, destacando: "su derecha paralela, su saque, su determinación, son virtudes de un jugador 'Top ten'". Ante un nuevo 0-5 el griego solicitó asistencia médica para revisar su codo derecho. La cancha Louis Armstrong del complejo de tenis de New York se deshizo en aplausos para el primer punto del europeo en 54 minutos de juego. Con el saque a su favor, la moneda cayó para el colombiano, 6-1 se quedó con el segundo set.

Tercer set

Tras los números de la segunda manga el colombiano demostró una gran efectividad en sus primeros servicios y sobretodo una gran eficacia al ganar 2 de 3 puntos de quiebre. Tsitsipas necesitó más tiempo para ser asistido, entre tanto en las graderías se escuchaba el: "oe, oe, oe oe, Colombia, Colombia". El ambiente era preciso para hacer historia, un partido de ensueño que Galán tenía que cerrar.



El rally comenzó, Stefanos ganó su saque tras casi 8 minutos en un solo juego, dosis que se repitió cuando quebró el segundo, el europeo ganaba parcialmente 2-0. El del Meditarraneo complicó los sueños de Galán, con gran destreza impuso su juego y se puso 3-0. Daniel se soltó y arrebató un juego, luego Stefanos con mucho ímpetu se llevó el servicio, luego el latino aseguró su saque y nuevamente Tsitsipas respondió. El colombiano sacaba para que el griego tuviera posibilidades de llevarse el set, el cual cerró 6-3.

Cuarto set

Aunque el griego levantó su juego, el colombiano también decayó, especialmente en su servicio y en los errores no forzados, contabilizando 20 a comparación de los 6 que tuvo el europeo. Sería un rally de resistencia, ambos habían sacrificado mucho por el partido y comenzaron a ser más cuidadosos con sus golpes, pero también más criteriosos con sus movimientos. El alcance físico de los dos se puso a prueba en cada pelota, Tsitsipas manejó casi todo el juego, hasta que en el 4-3 a su favor el colombiano logró tres puntos de quiebre, el santandereano se enojó, 4 iguales. y saque a favor.



El tenista de 26 años comenzó a jugar un poco más suelto, cometió algunos errores pero su servició lo llevó a sacar para montarse al partido 5-4. El partido fue una locura, Daniel Galán tuvo más de cuatro oportunidades para partido, pero increiblemente las desperdició. Con el 5-5 por poco pierde el punto de su servicio, pero luego de varias pelotas que salvó el colombiano, nuevamente, se adelantó, 6-5. Luego de tres oportunidades más, Galán despertó del sueño, derrotó en tres sets a Tsitsipás en la primera ronda del US Open.